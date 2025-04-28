Форум, посвященный Всемирному дню охраны труда, прошел в Ступино

На территории предприятия «Керама Марацци» состоялся форум, посвященный обмену опытом в области охраны труда. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Мероприятие собрало специалистов охраны труда городского округа Ступино, которые обсудили актуальные вопросы и поделились опытом.

С приветственным словом выступил начальник управления экономики окружной администрации Максим Харитонов.

«Безопасность труда — это не просто обязанность, это забота о жизни и здоровье каждого сотрудника. Обмен опытом и знаниями в этой области — ключ к созданию безопасной и продуктивной рабочей среды», — отметил Харитонов.

8 сотрудников предприятий в сфере охраны труда награждены благодарственными письмами главы округа.

В ходе форума был представлен доклад Ольги Гребневой, главного врача Ступинской клинической больницы, который охватил вопросы диспансеризации, вакцинации и ряд других тем, имеющих прямое отношение к охране труда.

С докладом выступила Наталья Калинина, заместитель начальника Ступинского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

Ее сообщение касалось разбора нарушений санитарного законодательства, выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий Роспотребнадзора.

В завершение мероприятия участники форума прошли вводный инструктаж, после чего состоялась экскурсия по предприятию, что позволило получить практические знания и увидеть охрану труда в действии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.