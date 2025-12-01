Форум «Подмосковье 2026» собрал 600 жителей Домодедово для обсуждения развития округа

Форум «Подмосковье 2026: городской округ Домодедово» прошел 28 ноября и объединил около 600 участников, которые обсудили итоги года и планы развития территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Форум «Подмосковье 2026: городской округ Домодедово» состоялся 28 ноября. В мероприятии приняли участие сенатор Александр Двойных, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, глава округа Евгения Хрусталева, председатель совета депутатов Леонид Ковалевский, руководитель Домодедовского отделения ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов, представители общественных организаций, молодежь и участники СВО — всего около 600 человек.

Главными темами стали развитие городской среды, поддержка семей и укрепление местных сообществ. Евгения Хрусталева отметила системные изменения: строительство новых школ, детских садов, спортивных объектов, благоустройство дворов и зеленых зон, а также комплексную поддержку семей участников специальной военной операции. Она подчеркнула, что в Домодедово более 1 100 таких семей, для которых создана система помощи.

Сенатор Александр Двойных отметил сочетание развития и сохранения традиций округа. Депутат Вячеслав Фетисов сравнил работу администрации со слаженной командой, ориентированной на запросы жителей. Леонид Ковалевский сообщил о росте экономических показателей, в том числе увеличении оборота на 11,5 %. Сергей Рябов напомнил о важности поддержки защитников и их семей.

Форум стал площадкой для открытого обсуждения будущего округа. Участники отметили, что Домодедово развивается как сплоченное и ориентированное на людей муниципальное сообщество.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.