Форум по развитию добровольчества провели в Солнечногорске

На территории Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске состоялся обучающий форум, посвященный развитию добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций в Московской области. Мероприятие собрало представителей администраций муниципальных образований региона, координаторов движения «Волонтеры Подмосковья», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Первый замминистра информации и молодежной политики Ольга Гребенщикова рассказала участникам форума о значимости волонтерского движения. Опыт Москвы представил советник директора ГБУ «Мосволонтер» Христиан Раковский-Самойлов. Также обсудили развитие волонтерства до 2030 года и реализацию национального проекта «Молодежь и дети».

«Форум стал важной площадкой для обмена опытом, выработки стратегических решений и укрепления взаимодействия между органами власти, волонтерскими организациями и представителями социально ориентированного бизнеса», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

В рамках мероприятия проанализировали лучшие региональные и муниципальные практики в сфере добровольчества. Помощь в логистике и сопровождении гостей оказали активисты движения «Волонтеры Подмосковья» городского округа Солнечногорск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.