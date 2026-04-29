Форум об ИИ в образовании прошел в Дмитрове Подмосковья

Областной форум «Координаты перемен 3.0» прошел 27 апреля в Дмитрове и собрал более 350 участников из 11 муниципалитетов Московской области. Эксперты обсудили применение искусственного интеллекта в школах и подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главной темой форума стало использование искусственного интеллекта в образовании — от этики до практических решений. В мероприятии приняли участие руководители управлений образования, директора школ, педагоги, ученые университета «Дубна», а также представители «СберОбразования», «Цифриума» и центра знаний «Машук». К работе присоединилась депутат Московской областной думы Марина Шевченко.

Первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова высоко оценила выставку инновационных проектов школ — участников региональной инновационной площадки по ИИ, а также организацию форума в целом.

Под руководством начальника управления образования Дмитровского округа Татьяны Малинниковой в школах внедряют ИИ-проекты, в том числе «Ассистента преподавателя». На пленарном заседании подписали соглашение о сотрудничестве между управлением образования округа и компанией «Цифриум» для интеграции искусственного интеллекта в учебный процесс.

«Отрадно, что именно Дмитров становится точкой притяжения для педагогов со всего Подмосковья. Обсуждение искусственного интеллекта в школе — это про качество знаний, про интерес детей и про готовность системы образования к вызовам нового времени», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

В рамках форума наградили победителей конкурса «ИИ в школе: от теории к практике». Затем работа продолжилась на 10 тематических секциях, где обсудили развитие проекта «Ассистент преподавателя» на основе генеративного ИИ, профориентацию, поддержку талантливых учеников и повышение качества математического образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.