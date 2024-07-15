Форум «Москва 2030» расскажет о социальных инновациях города

В период с 1 августа по 8 сентября на территории Гостиного Двора состоится форум «Москва 2030», где участникам продемонстрируют социальные инновации столицы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сейчас соцсфера мегаполиса является одной из самых инновационных в мире. Так, город выделяется развитой инфраструктурой и внимательным отношением к горожанам.

«О том, как трансформируется соцсфера и что ожидается в ближайшее время, расскажем на форуме „Территория будущего. Москва 2030“ в Гостином дворе. Главная идея экспозиции — единение человека, семьи и мегаполиса, уникальный ДНК Москвы. Тематику поддержат как внутренние локации выставки, так и фасад Гостиного Двора. Каждый день с 22:00 он будет оживать с помощью маппинга и до рассвета раскрывать главные темы площадки», — отметила вице-мэр.

На Центральной экспозиции гостям форума покажут фильм о жизни обычной столичной семьи. А в зонах «Проспект знаний» и «Кварта профессий» участникам мероприятия расскажут, какие навыки пригодятся в будущем, чтобы стать востребованным специалистом на рынке труда.

Влюбленным парам предоставят возможность официально вступить в брак в необычной футуристичной атмосфере в самую красивую дату этого года — 24.08.24. Новым ячейкам общества в качестве подарка презентуют песню от нейросети.