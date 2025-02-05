Форум «Кадры для беспилотных авиационных систем» пройдет в Подмосковье

Форум ориентирован на школьников 8-10 классов, интересующихся инновационными и высокотехнологичными профессиями в авиационной отрасли, в том числе в области беспилотных авиационных систем.

На мероприятии участники смогут познакомиться с современными образовательными программами, которые помогут школьникам овладеть профессиями в сфере беспилотной авиации. Особое внимание будет уделено возможностям получить профильное образование еще во время обучения в школе, а также требованиям и условиям для поступления в ведущие колледжи и университеты.

В рамках форума также будет работать выставочная площадка, на которой участники смогут не только ознакомиться с высокотехнологичным оборудованием, но и испытать свои навыки на симуляторе пилота дрона. Также пройдут интерактивные мастер-классы от экспертов отрасли, которые помогут подросткам лучше понять специфику профессий, связанных с беспилотными системами. В завершение форума зрителей ждет шоу дронов.

Для руководителей образовательных организаций, участвующих в Федеральном проекте «Кадры для беспилотных авиационных систем», будет организован круглый стол, в рамках пройдет обсуждение реализации программы и разработка предложений в Стратегию развития образования до 2036 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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