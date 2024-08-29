Форум «Активное долголетие в Подмосковье» прошел в Одинцове

Площадка собрала около 500 участников — почетных гостей, среди которых Уполномоченный по правам человека в Московской области, представители профильных региональных министерств и ведомств, депутаты разных уровней, а также главных виновников события — членов муниципальных клубов «Активное долголетие».

Мероприятие проходило особенно торжественно и празднично неслучайно — в этом году проекту губернатора Московской области «Активное долголетие» исполняется 5 лет. За это время в проект вовлечены порядка 400 тысяч человек — женщин и мужчин пенсионного возраста, для них в Подмосковье открыто 67 клубов.

«Людям старшего возраста доступно большое количество активностей от прыжков с парашютом до прыжков на батутах, скандинавская ходьба, экскурсии. И все время перечень расширяется. То есть мы сегодня уже смело констатируем, что проект удался», — подчеркнул председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

От имени председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова поприветствовала участников форума его первый заместитель Лариса Лазутина.

«Проект существует много лет, и так хочется, чтобы он еще больше развивался, чтобы именно вы давали нам свои идеи, как сделать его лучше и интереснее. Сегодня такой хороший день, вы во многом сможете поучаствовать, от чего, уверена, получите хороший заряд энергии. Я хочу пожелать вам здоровья и всего самого доброго, отличного настроения и продуктивного дня!» — сказала Лазутина.

Депутат Госдумы, автор-исполнитель песен Денис Майданов подчеркнул, что так совпало: пятилетие регионального проекта совпало с Годом семьи в России. И связь событий, выразил он уверенность — очевидна.

«Самое главное в нашей стране — это самоидентичность каждого человека, его культура, вера, и, конечно, истинные, настоящие, духовные и материальные ценности. И к этим ценностям относится семья, основой и фундаментом которой являетесь вы. Поэтому вы не только себя и друг друга укрепляете своим таким жизненным движением, но и всю нацию, всю нашу страну», — обратился депутат Госдумы к собравшимся.

Также напутственные слова произнесла Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

«Ни для кого не секрет, что наше старшее поколение — это, конечно, кладезь ума, талантов, профессионализма. Вы у нас являетесь хранителями традиций культуры, обучаете всему молодое поколение. „Активное долголетие“ — это дань уважения за все ваши заслуги. Я очень надеюсь, что сегодняшнее мероприятие придаст вам бодрости духа», — сказала Фаевская.

Для представителей старшего поколения сегодня работали различные площадки и активности. Каждый мог выбрать занятие на свой вкус.

В парке расположились локации: выставка-продажа, джампинг на батутах, дартс, мастер-классы по изготовлению изделий ручной работы, рисование, танцы, дыхательная гимнастика, йога, дефиле, обучение работе на персональном компьютере, диспансеризация.

Подмосковное «Активное долголетие» оправдывает свое название — участники проекта очень активные. С радостью и воодушевлением пробовали для себя новое. Анна Котяшова из Дзержинского выбрала джампинг. Она призналась, что как увидела площадку с данной активностью, сразу последовала туда.

«Меня это занятие сразу удивило: что-то новое, очень интересное. Правда, хорошая физическая подготовка должна быть. Несмотря на то, что я еще йогой занимаюсь, всё равно координация в нашем возрасте не та, некоторые движения сложновато на нем выполнять. Но я все же попробовала — это классно».

Александр Степанов из Пушкинского долголетия рассказал, что хотел бы принять участие во всех мастер-классах, особенно связанных с возможностью проявить себя. Мужчина признался, что в своем городском округе больше всего посвящает времени занятиям театральному искусству.

Развитие проекта «Активное долголетие»

Пока представители серебряного возраста с пользой и удовольствием проводили время, законодатели и руководители профильных министерств и ведомств Московской области собрались на пленарной части, чтобы обсудить насущные вопросы, касающиеся развития проекта, а также улучшения качества жизни старшего поколения Подмосковья.

Обозначил главные задачи заседания Андрей Голубев. «В настоящее время на рассмотрении в Мособлдуме находится проект закона, предусматривающий ежемесячные доплаты до 20 тысяч рублей неработающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим или проживающим в семье, состоящей из неработающих пенсионеров. Таких граждан в регионе около 70 тысяч. Комитет поддержит указанный проект, и Дума примет его на ближайшем заседании. С принятием Закона пенсионеры получат указанную выплату, рассчитанную с 1 июля. Также сегодня обсудим организацию оказания своевременной и качественной медицинской помощи возрастным гражданам, в том числе гериатрического профиля, и рассмотрим вопрос роли добровольцев в помощи пожилым», — сказал Голубев.

Начались выступления с доклада о планах развития проекта «Активное долголетие» в Московской области. О том, что проект на сегодня представляет из себя, рассказала курирующая это направление в министерстве социального развития Московской области Юлия Барашкова.

Она отметила, что в настоящий момент помимо клубов «Активное долголетие» занятия для участников проекта проходят на базе 1100 учреждений культуры, 303 учреждений спорта и 29 комплексных центров. Всего действует 31 активность, некоторые из которых носят сезонный характер.

«Что касается дальнейшего развития — будем расширять сеть клубов, будем стараться задействовать малокомплектные населенные пункты. Будем, естественно, нашу базу активностей „докручивать“ до 40 может быть и более. Будем развивать сезонные виды активностей. И хотим запустить проект „Наставник-долголет“ для привлечения в качестве инструкторов наших опытных участников проекта, которые уже стали профессионалами», — поделилась планами Юлия Барашкова.

Взаимодействие молодежи и пенсинеров

Кроме того, как было отмечено в ходе заседания, не менее важно для старшего поколения общение с молодежью. О работе в этом направлении рассказал представитель министерства информации и молодежной политики Московской области Дмитрий Конусов.

«Нашим министерством выстроена активная система взаимодействия с представителями старшего поколения. Так, на территории Московской области открыто 58 муниципальных штабов, более 1 тысячи волонтеров регулярно оказывает помощь, в основном это адресные запросы: покупка продуктов, помощь в бытовых делах. За последние полтора года организовано более 600 акций для свыше чем 1 тысячи пожилых людей», — сказал Конусов.

Также со старшим поколением активно взаимодействуют подмосковные молодогвардейцы.

«Все наши местные отделения сотрудничают с клубами „Активное долголетие“. Одно из направлений, где действительно молодежь может помочь в качестве инструкторов — это уроки цифровой грамотности. Даже тут, на форуме, мы сделали локацию, поставили компьютеры, рассказываем как зарегистрироваться на госуслугах, записаться в больницу и так далее», — пояснила руководитель регионального МГЕР Диана Алумянц.

Развитие гериатрии в Подмосковье

Затем перешли к теме организации и развития в Московской области системы оказания медицинской помощи жителям пожилого возраста. Как подчеркнул начальник Московского областного госпиталя для ветеранов воин Сергей Яроцкий, каких-то 6-7 лет назад гериатрическая служба в регионе была совершенно неразвита, представляла из себя следующее: ни одного гериатрический кабинета, всего 80 коек и 4 врача-гериатра.

«К 2023 году мы достигли показателей: лечебно-профилактических учреждений — 17, коечный фонд составил 420 коек. В настоящий момент количество гериатрический коек мы еще увеличили и, таким образом, охват коечным фондом в Московской области в полной мере обеспечен. По кабинетам — сейчас их 88», — привел докладчик данные.

Сергей Яроцкий отметил, что с расширением коечного фонда, стали предприниматься меры по привлечению в подмосковные медучреждения кадров по специальности «гериатрия». Так, в прошлом году Мособлдумой был принят закон о предоставлении бесплатных участков врачам-гериатрам. Помимо этого, врачи-гериатры, которые устраиваются на работу в сельских населенных пунктах могут воспользоваться программой «Земский доктор» и другие.

Среди планов, направленных на развитие гериатрической службы он выделил: внедрение новых форм медпомощи, например мобильных гериатрических бригад, организацию маршрутизации, проведение образовательных программ по основам оказания гериатрической помощи для врачей других специальностей, фельдшеров и медсестер.

Подводя итог заседания, Андрей Голубев заметил, что работа по всем направлениям идет слаженная, качественная и с правильными общими целями. Парламентарий подчеркнул, что все предложения, озвученные в ходе пленарной части, будут проработаны комитетом.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.