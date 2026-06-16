Формальдегид в воздухе превысил норму в Приокском районе Нижнего Новгорода

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Превышение концентрации формальдегида обнаружено в воздухе в Нижнем Новгороде

Специалисты обнаружили превышение концентрации формальдегида в воздухе Приокского района Нижнего Новгорода. Замеры проводили с 11 по 15 июня, сообщает newsnn.ru .

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», концентрация формальдегида в Приокском районе превысила норму в 1,8 раза. Информации по остальным районам Нижнего Новгорода нет.

В промзоне Кстова разовая концентрация формальдегида оказалась выше нормы в 1,3 раза.

В Дзержинске на западе города концентрация аммиака превысила норму вдвое, фенола — в 2,1 раза. На севере аммиак оказался выше нормы в 2,1 раза, фенол — в 1,6 раза.

В центре Дзержинска разовая концентрация фенола превысила норму в 1,1 раза. На востоке города разовая концентрация аммиака оказалась выше нормы в 1,3 раза.

Ранее очевидцы заметили мертвую рыбу у берегов Волги в районе промзоны на Бору.

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