Фонтаны запустили в Центральном парке Ногинска 23 апреля

Пробный запуск фонтанов прошел 23 апреля в Центральном парке Ногинска в Богородском округе. Парк готовят к летнему сезону, официальное открытие которого намечено на 1 мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фонтаны в Центральном городском парке Ногинска прошли пробный запуск. Для жителей и гостей округа это традиционный знак скорого начала летнего сезона. В ближайшее время фонтаны вновь станут популярным местом для прогулок, встреч и фотосессий.

Подготовка территории к лету продолжается. Специалисты покрасили малые архитектурные формы и тумбы опор освещения, обновив внешний вид пешеходных зон. Тротуары и газоны очистили от мусора, обеспечив порядок и комфорт для посетителей.

Официальный старт сезона в парке запланирован на 1 мая. Общественное пространство полностью готово к приему гостей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.