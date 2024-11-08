Фонтаны в Ялте готовят к зимнему сезону

Бюветы питьевой воды на улице Чехова и в Приморском парке работают штатно

Глава администрации города Ялта Янина Павленко в своем Telegram-канале рассказала о том, что в городе с начала ноября консервируют фонтаны в рамках подготовки к зимнему сезону, сообщает «Крым 24» .

По словам Павленко, специалисты выполняют сброс воды, снимают форсунки, устанавливают заглушки и демонтируют насосное оборудование для планового обслуживания.

«Уже на отдыхе объекты в Приморском парке и на Пушкинском бульваре, а также круглый фонтан на Набережной. Всего у нас их 10. Вновь радовать они нас начнут весной, при наступлении стабильного тепла», — отметила глава администрации Ялты.

Она отметила, что бюветы с питьевой водой на улице Чехова и в Приморском парке функционируют в привычном режиме. Их отключение возможно только на короткий срок в случае сильных заморозков.