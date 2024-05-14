«Фонтанка»: могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина залили бетоном

Пригожин Похоронен на Пороховском кладбище в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В середине мая здесь закипела работа — могилу готовят к возведению памятника. Площадь заливки очень большая, возможно на это месте появится монумент.

Каким будет памятник создателю ЧВК «Вагнер», пока неизвестно. В издании предполагают, что открытие намечено на 1 июня. В этот день Пригожину могло исполниться 63 года.

Ранее памятник Пригожину и командиру ЧВК «Вагнер» Дмитрию Уткину установили в городе Горячий ключ. На нем написано «Первому. Девятому».

23 августа 2023 года частный самолет с основателем и командиром ЧВК «Вагнер» разбился в Тверской области. Также на борту находились еще пять пассажиров и трое членов экипажа.