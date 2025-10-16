Фонтан в сквере имени Зайцева в Коломне отправили на зимовку

Городской фонтан, расположенный в Коломне в сквере имени В. А. Зайцева, перевели в зимний режим. С приходом первых осенних холодов, начиная с октября месяца, работники МБУ «Спецавтохозяйство» проводят традиционные перед наступлением зимы мероприятия по уходу за городскими фонтанами: конструкции моют, демонтируют оборудование и проводят консервацию, чтобы к следующему сезону они снова были готовы радовать жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Фонтан в сквере имени Зайцева оборудован системой, позволяющей менять режим работы, оснащен мраморной чашей с керамической мозаикой и светодиодными светильниками. Подсветка фонтана особенно эффектно смотрится в вечернее время. Ее цвет меняется в зависимости от режима работы гидросистемы.

После завершения этапа подготовительных работ специалисты накрыли чашу фонтана деревянной конструкцией, чтобы защитить оборудование от повреждения зимой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.