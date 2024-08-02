Фонд поддержки ВЭД Подмосковья признан «Китом цифровизации»

По итогам работы во II квартале 2024 года фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) победил в номинации «Кит цифровизации» так как привлек наибольшее количество компаний сегмента МСП на платформу Российского экспортного центра (РЭЦ) «Мой экспорт», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Во втором квартале 2024 года на платформе «Мой экспорт» больше всего зарегистрировалось компаний именно из Московской области, что и стало основным критерием для присуждения первого места в номинации», — уточняется в пресс-службе ведомства.

Также в пресс-службе отметили, что в целом подмосковные экспортеры, взаимодействующие с региональным Фондом и получающие его поддержку, уже давно делают это именно в цифровом формате. Фонд поддержки ВЭД МО, запустивший процесс перевода своих услуг в электронный формат, на сегодняшний день успешно справился с этой задачей, значительно облегчив для компаний процесс обращения за получением поддержки, предоставления консультаций и иных услуг.

Для удобства экспортеров на Инвестиционном портале Московской области была создана специализированная подсистема, которая интегрирована с платформой «Мой экспорт» РЭЦ и позволяет «бесшовно» получать и региональные, и федеральные меры поддержки. Здесь же можно найти и специализированные экспортные сервисы, позволяющие облегчить решение логистических задач, получить релевантную поддержку и эффективно выйти на зарубежный рынок даже начинающему экспортеру.

Поддержка экспортеров Подмосковья осуществляется в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.