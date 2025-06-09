Фонд Кадырова раздал 2 тыс голов жертвенных овец малоимущим мусульманам в Мекке

В Священной Мекке в дни празднования Курбан-байрама малоимущие мусульмане получили мясо двух тысяч голов жертвенных овец от регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, об этом в Telegram-канале рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Малоимущим мусульманам роздано мясо 2000 голов жертвенных овец. <…> Такие благотворительные акции стали традиционными и проводятся РОФ ежегодно на главные мусульманские праздники», — рассказал Кадыров.

Глава Чечни поблагодарил президента РОФ Аймани Кадырову за постоянную помощь мусульманам не только на территории республики, но и за ее пределами. Он уверен, что благодаря президенту РОФ тысячи мусульман смогли встретить праздник Курбан-байрам в радости и достатке.

Ранее в материале РИАМО рассказали о том, когда в 2025 году отпраздновали Курбан-байрам и какие традиции верующие соблюдают в этот день.