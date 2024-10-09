ФНС заблокировала счета общей фирмы Дмитрия Харатьяна и Гарика Сукачева

ФНС в ближайшее время может в принудительном порядке ликвидировать общую фирму актера Дмитрия Харатьяна и рок-музыканта Гарика Сукачева. Налоговики уже заблокировали счета компании, сообщает SHOT .

Харатьян и Сукачев основали фирму ООО «Диафильм» в 2019 году. Им принадлежит по 40% компании. Также в создании фирмы участвовала их знакомая, финансовый директор Анастасия Жидкова. Ей принадлежит 20%.

Деятельность компании должна была быть направлена на производство кинофильмов и телепередач. Однако что-то пошло не так — в 2022 году компания не предоставила никаких отчетных документов. Кроме того, тогда же совместное детище Харатьяна и Сукачева понесло убытки в размере 461 тыс. рублей.

ФНС так и не получила бухгалтерскую отчетность. А пенсионный фонд даже взыскал с фирмы по 500 и 3 тыс. рублей за то, что та не представила необходимые документы.

Из-за отсутствия налоговой декларации ФНС заблокировала счета компании. Харатьян и Сукачев это никак не прокомментировали. Актер сейчас снимается в музыкальном драмеди «ВИА „Васильки“», а музыкант активно гастролирует по стране.

Ранее Сукачев после срыва гастрольного тура и обвинений в мошенничестве заявил, что не будет давать концерты в российских регионах, но готов выступать на корпоративе за 7 млн рублей.