Гарик Сукачев после скандала готов выступать только на корпоративах и в театре

Сукачев отказался от гастролей по регионам РФ после скандального срыва тура

Рок-музыкант Гарик Сукачев заявил, что после срыва гастрольного тура и обвинений в мошенничестве больше не готов посещать российские регионы с концертами, но с удовольствием выступит на корпоративе за 7 млн рублей, сообщает Mash .

Сукачев готов поехать куда угодно для выступления, если это будет частная вечеринка. Стоимость на такую услугу музыкант снизил с 9 до 7 млн рублей. От гастролей по России он отказался в пользу работы в театре «Современник», где готовится поставить собственный спектакль.

В апреле Сукачев оказался в центре скандала, когда его концерты начали массово отменять по всей стране, а деньги фанатам возвращали нехотя. Тогда поклонники обвинили исполнителя в мошенничестве.

В Роспотребнадзоре недовольным россиянам объяснили, что они могут обратиться в суд для компенсации морального вреда, если этого захотят.

Летом прошлого года Гарик Сукачев был в центре внимания из-за слухов, что алкоголизм довел его до больничной койки. Эту информацию рокер опроверг.