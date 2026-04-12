ФНС опровергла сообщения о сбоях при подаче деклараций 3-НДФЛ и объяснила ошибки

Федеральная налоговая служба (ФНС) в своем Telegram-канале опровергла распространившуюся в Сети информацию о технических неполадках в системе подачи деклараций 3-НДФЛ, и том, что при оформлении налогового вычета на едином налоговом счете образуется задолженность, не имеют под собой оснований. В ФНС также перечислили основные ошибки россиян в декларации 3-НДФЛ.

В настоящее время все сервисы работают в обычном режиме: личный кабинет налогоплательщика, инструменты для подачи декларации и формирования ЕНС функционируют без нарушений.

В подтверждение этого ФНС привела статистику. За первый квартал 2026 года граждане направили 4,8 миллиона деклараций 3-НДФЛ с заявленными вычетами, а также около одного миллиона заявлений в рамках упрощенной процедуры. На текущий день специалисты уже обработали почти две трети от общего числа поступивших документов — 65%.

Типичные ошибки при заполнении декларации 3-НДФЛ

Налоговые органы нередко отказывают гражданам в предоставлении вычетов. Чаще всего это происходит по двум причинам: ошибки при оформлении декларации 3-НДФЛ и отсутствие необходимых подтверждающих документов. Ниже приведены наиболее распространенные ошибки, которые допускают налогоплательщики.

Пример

Налогоплательщик подает уточненную декларацию, в которую включает новые вычеты, однако не переносит в нее вычеты, которые уже были заявлены в первоначальном варианте документа.

При подаче уточненной декларации 3-НДФЛ налогоплательщик обязан включить в нее все вычеты, которые были заявлены в первоначальном документе.

Если этого не сделать, последствия могут оказаться неприятными. Так, на практике встречаются ситуации, когда гражданин сначала оформил социальный вычет на лечение на сумму 90 000 рублей и получил возврат налога в размере 11 700 рублей. Позднее он подал уточненную декларацию, указав в ней лишь новый вычет — на обучение ребенка в размере 50 000 рублей, рассчитывая дополнительно вернуть 6 500 рублей.

Однако, не продублировав в уточненной декларации ранее заявленный вычет на лечение, налогоплательщик фактически от него отказался. В итоге вместо ожидаемого возврата средств у него образовался долг перед бюджетом — 5 200 рублей (11 700 − 6 500).

Таким образом, уточненная декларация должна содержать все ранее заявленные вычеты, иначе уже полученные выплаты будут пересчитаны не в пользу налогоплательщика.

Налоговые ошибки при заполнении декларации

Также одной из распространенных ошибок является неполное отражение налоговых вычетов. Если работодатель предоставлял сотруднику стандартные вычеты, в том числе на детей, все они должны быть указаны в декларации в обязательном порядке.

Кроме того, граждане нередко забывают декларировать доходы от продажи имущества. Если жилой дом, квартира, комната, дача, земельный участок или доля в них находились в собственности меньше установленного минимального срока — трех или пяти лет — и общая сумма дохода от их реализации превысила один миллион рублей, такие доходы подлежат обязательному декларированию.

При продаже недвижимости, которая находилась в собственности меньше установленного срока (3 или 5 лет), налоговый вычет составляет 250 тысяч рублей. Важно учитывать, что если суммарный доход от продажи нескольких объектов превышает этот порог, весь полученный доход необходимо отразить в декларации.

Отсутствие подтверждающих документов

Еще одной из распространенных ошибок при подаче декларации является отсутствие необходимых документов. Налоговые органы требуют документального подтверждения всех расходов — будь то лечение, обучение, занятия фитнесом или приобретение недвижимости. Без соответствующих бумаг вычет не будет одобрен.

Неверное применение вычета при продаже доли

Также типичная ошибка связана с неправильным расчетом имущественного вычета при продаже доли в недвижимости. Если несколько бывших владельцев продают объект по одному договору купли-продажи, вычет в размере 1 миллиона рублей делится между всеми участниками сделки пропорционально их долям. Указывать полную сумму вычета для каждого собственника в отдельности — грубое нарушение налогового законодательства.

Вычет при покупке жилья у родственников

Налоговые органы фиксируют случаи незаконного получения имущественного вычета при приобретении жилья у взаимозависимых лиц.

Законодательство устанавливает четкое ограничение: если стороны сделки по купле-продаже дома, квартиры, комнаты или доли в них признаются взаимозависимыми согласно статье 105.1 Налогового кодекса РФ, право на имущественный налоговый вычет у покупателя не возникает.

Типичные ошибки при заполнении налоговой декларации

Налоговые органы фиксируют распространенные нарушения, которые допускают граждане при оформлении декларации 3-НДФЛ.

Одна из частых проблем — неверное указание суммы переходящего остатка при оформлении имущественного вычета. Уточнить корректные данные можно в территориальной налоговой инспекции или через сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица».

Кроме того, граждане нередко относят вычет не к тому налоговому периоду. Так, если расходы на лечение были понесены в 2023 году, декларацию необходимо подавать именно за этот год, а не за 2024-й. Данное правило распространяется на все виды социальных вычетов — за медицинские услуги, обучение и другие расходы. Вычет предоставляется строго за тот год, в котором налогоплательщик фактически произвел оплату.

Проценты по вкладам и исправление ошибок в декларации: что нужно знать

Начиная с 2025 года доходы от банковских вкладов выделены в отдельную категорию налогообложения. Это означает, что к процентам, начисленным по депозитам, больше нельзя применить социальные или имущественные налоговые вычеты.

Если в поданной декларации были допущены ошибки или указаны неверные данные, налогоплательщику следует обратиться в налоговую службу — лично либо через личный кабинет на сайте ФНС. При необходимости потребуется подать уточненную декларацию, которая заменит ранее направленный документ.

