Флешмоб «Нить России» состоялся в городском парке Каширы

Городской парк стал центральной площадкой для празднования Дня России в Кашире. Флешмоб «Нить России» собрал порядка полусотни участников. Из белых, синих и красных нитей участники создали большой трехцветный купол, подняв его над головами, сообщает пресс-служба администрации горокруга Кашира.

На мероприятии также прошли состязания по армрестлингу для желающих помериться силой рук. Душевные песни прозвучали в исполнении хора казачьей песни «Раздолье». Волонтеры провели мастер-класс по плетению сетей.

Гостей парка угощали горячим чаем из самоваров, блинами, сладостями и баранками.

«В День России мы организовали в парке множество мероприятий, которые понравились нашим гостям. Боялись, что дождь помешает нашим планам. Но погода не подвела. Всех поздравляем с праздником и всегда ждем в нашем парке!» — сказала директор МАУК «Городской парк» Олеся Кожадей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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