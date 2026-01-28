Физтех-лицей Долгопрудного пригласил Сергея Лукьяненко в жюри конкурса для школьников

Всероссийский конкурс фантастических рассказов для школьников стартовал в физтех-лицее имени П.Л. Капицы в Долгопрудном. В жюри вошли известные писатели, включая Сергея Лукьяненко.

В Физтех-лицее имени П.Л. Капицы в Долгопрудном проходит Всероссийский конкурс фантастических рассказов для школьников «Творя грядущее, вдохновляясь прошлым». Организаторами выступили Фонд развития Физтех-школ и лицей. В состав жюри вошли писатели-фантасты, ученые и популяризаторы науки, среди которых Сергей Лукьяненко.

Конкурс рассчитан на подростков от 11 до 17 лет и направлен на развитие интереса к научно-техническому будущему России через литературное творчество. Участникам предлагается создать художественное произведение о будущем страны, сосредоточившись на изобретении или технологическом прорыве, способном изменить жизнь людей.

Руководитель технопарка лицея Андрей Богданов отметил, что конкурс стимулирует подростков к осмыслению прогресса и моделированию вариантов развития общества. Работы должны отличаться оригинальностью и новизной, а тематика охватывает энергетику, освоение океанских глубин, межпланетные корабли и симбиоз биологии с технологиями. Дополнительные баллы получат авторы, приложившие к рассказу иллюстрации или технические схемы.

На конкурс уже поступило более 250 заявок из 30 регионов России. Прием работ открыт до 31 января 2026 года. Итоги подведут в трех номинациях: «Юные мечтатели», «Будущие инженеры» и «Символ будущего: инновации, которые вдохновляют». Победители получат денежные призы по 100 тысяч рублей, а лучшие произведения опубликуют в специальном сборнике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.