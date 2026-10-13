Физтех-колледж Долгопрудного проведет День открытых дверей

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 18:02

Физтех-колледж в Долгопрудном приглашает учеников 8–11 классов и их родителей на День открытых дверей 17 октября в 10:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

День открытых дверей пройдет в Физтех-колледже по адресу: площадь Собина, 1. Предварительная регистрация не требуется.

Гости посетят лаборатории кластера «Центр цифрового развития Московской области». Для школьников проведут мастер-классы по программированию, веб-разработке, сетевому администрированию, беспилотникам и интеллектуальным системам. Участники смогут пройти профессиональные пробы и пообщаться с преподавателями.

На родительском собрании обсудят поступление, программу «Профессионалитет», партнеров колледжа и трудоустройство выпускников.

Физтех-колледж готовит специалистов по информационным и аддитивным технологиям, производству и обслуживанию авиационной техники, эксплуатации беспилотных авиационных систем, дизайну, логистике, кинологии и другим направлениям.

В 2025 году колледж вошел в десятку лучших в России по IT-направлению в Национальном рейтинге по трудоустройству выпускников. Он стал единственным представителем Подмосковья в этой десятке.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.