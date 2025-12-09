Физический интенсив для десятиклассников из Королева

8 декабря ученики инженерных классов Королева приняли участие в областном проекте «Спектр», который проходил на базе лицея имени П. Л. Капицы в городе Долгопрудный. Ученики получили уникальную возможность применить знания по физики на практике, работая над решением экспериментальных задач, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята выполняли задания под руководством опытных преподавателей и сотрудников лаборатории, осваивая методы научного исследования, обработки результатов экспериментов и анализа полученных данных. Это мероприятие стало важным этапом подготовки старшеклассников к предстоящим экзаменам и помогло углубить понимание фундаментальных законов природы через практическое взаимодействие с физическими явлениями.

Стоит отметить, что в наукограде не первый год развивается система профильных классов, на сегодняшний день в городских школах их открыто уже более 50. Направления — самые востребованные у ребят: математическое, инженерное, ИT, языковое, предпринимательское, медицинское и психолого-педагогическое. В новом учебном году к этому перечню добавятся также медиаклассы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.