Фишинговые письма: в Нижнем Новгороде появился новый вид мошенничества

В министерстве цифрового развития и связи Нижегородской области заявили, что мошенники стали чаще использовать при обмане пользователей фишинговые письма, сообщает ИА «Время Н» .

Письма напоминают официальные сообщения от банков, компаний, органов власти или портала «Госуслуги». Жертвы переходят по ссылке на фейковый сайт: таким образом мошенники получают доступ к паролям, логинам, номерам карт и банковским счетам.

По словам главы ведомства Александра Синелобова, злоумышленники действуют через электронную почту, посты и сообщения в различных мессенджерах и социальных сетях.

«В письмах от мошенников может содержаться информация о выигрыше, выгодном предложении или госвыплатах. Также фишинг может выглядеть как указание о смене пароля или письмо от знакомого с необычного адреса», — сказал Синелобов.

Он призвал не открывать подозрительные файлы и не устанавливать необычные приложения. Пожаловаться на фишинговый ресурс можно на «Госуслугах», специалисты сразу заблокируют вредоносный сайт.