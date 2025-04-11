Фишинговые письма: в Нижнем Новгороде появился новый вид мошенничества
В министерстве цифрового развития и связи Нижегородской области заявили, что мошенники стали чаще использовать при обмане пользователей фишинговые письма, сообщает ИА «Время Н».
Письма напоминают официальные сообщения от банков, компаний, органов власти или портала «Госуслуги». Жертвы переходят по ссылке на фейковый сайт: таким образом мошенники получают доступ к паролям, логинам, номерам карт и банковским счетам.
По словам главы ведомства Александра Синелобова, злоумышленники действуют через электронную почту, посты и сообщения в различных мессенджерах и социальных сетях.
«В письмах от мошенников может содержаться информация о выигрыше, выгодном предложении или госвыплатах. Также фишинг может выглядеть как указание о смене пароля или письмо от знакомого с необычного адреса», — сказал Синелобов.
Он призвал не открывать подозрительные файлы и не устанавливать необычные приложения. Пожаловаться на фишинговый ресурс можно на «Госуслугах», специалисты сразу заблокируют вредоносный сайт.