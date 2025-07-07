сегодня в 20:39

В Екатеринбурге произошел мощный пожар на складе личных вещей «Кладовка»

В Екатеринбурге на улице Монтажников загорелся четырехэтажный склад, где люди хранили свои личные вещи, мебель и оборудование. На данный момент огонь охватил около 3,5 тысяч квадратных метров. Видео с места происшествия появилось в SHOT .

На опубликованных кадрах видно, что часть крыши строения уже обрушилась. Из здания вырываются языки пламени, а также черные клубы густого дыма.

На данный момент на месте происшествия работают 36 спасателей, которые задействовали в работе 16 единиц спецтехники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Компания «Кладовка» сдавала людям охраняемые боксы для временного хранения разных вещей, включая товары, на время проведения ремонта на своих объектах.

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