Фиолетовый картофель вырастят ученики агрокласса из Ступина

Ученики агрокласса коррекционной школы-интерната для детей с ментальными нарушениями развития в Ступино завершили посевную. Они посадили фиолетовый картофель, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Как рассказала одна из учениц агрокласса Екатерина Данилова, «Северное сияние» — сорт, выведенный из перуанского картофеля, привезенного в Россию Николаем Вавиловым. Картофель имеет пониженное содержание крахмала и подходит для диетического питания.

«Ученые из института Лорха адаптировали растение под наши условия. Мы посадили картофель на участке и будем наблюдать за ростом растения, заносить данные в лабораторный журнал», — добавила она.

Дети надеются осенью собрать урожай и приготовить из клубней вкусное блюдо.

Сельскохозяйственный профиль учащиеся школы-интернат могут выбрать с 5-го класса.

По словам учителя профильного труда Елены Аникиной, в прошлом году несколько выпускников успешно сдали вступительные экзамены в Каширский техникум.

Работу агронаправления в школе курирует заслуженный деятель науки РФ, ведущий сотрудник института Фитопатологии доктор биологических наук, профессор Сулухан Темирбекова. Дети имеют возможность работать с уникальным семенным фондом, получать консультации из первых рук.

Трудовая деятельность включена в программу социализации воспитанников школы-интерната.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.