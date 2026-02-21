сегодня в 17:37

Финский залив полностью покрылся льдом впервые за 15 лет

Финский залив полностью покрылся льдом из-за тихой и морозной погоды в последние несколько дней. Это произошло впервые за 15 лет, сообщил начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Колесов.

«Вчера был отличный солнечный день над акваторией Финского залива и можно было рассмотреть ледяной покров на всей акватории», — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Синоптик подчеркнул, что в последний раз Финский залив полностью покрывался льдом в 2010 и 2011 годах.

Колесов добавил, что в воскресенье, 22 февраля, в Петербурге ожидается снег и сильный ветер. Температура воздуха в городе составит минус 1 — минус 3 градуса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.