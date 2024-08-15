Финансовый эксперт Волкова научила россиян экономить на подготовке детей в школу

Многие российские семьи несут значительные траты во время подготовки детей к новому учебному году. Есть советы, которые помогут сэкономить средства на сборах в школу, рассказала РИАМО главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова.

По словам Волковой, первое, что нужно сделать, это заранее спланировать подготовку к новому учебному году. Лучше всего начинать строить планы, когда текущий учебный год еще не закончился, примерно за полгода до 1 сентября цены на школьные принадлежности в сравнении с теми, что устанавливаются в августе, значительно ниже. В некоторых случаях можно купить канцелярию и рюкзаки со скидкой в 50%.

Второе, что поможет сэкономить семейный бюджет, это изучить рынок вещей, которые уже были в использовании. Чаще всего большинство школьных принадлежностей, таких как рюкзаки, пеналы, одежда, сохраняют свое качество и могут подойти школьникам младшего возраста.

Третий совет для экономии средств — это сравнивание цен. Даже при срочных покупках можно сравнивать стоимость тех или иных предметов на маркетплейсах. Также лучше покупать какие-то предметы в комплектах, чем по отдельности.

Еще один способ сэкономить средства — это использовать кэшбэк. При оплате покупок банковской картой можно снизить стоимость за счет скидок по системе лояльности.

«Узнайте, какие категории товаров дают максимальный кэшбэк, и настраивайте свои карты под эти категории. Изучите условия различных карт и выбирайте те, которые предлагают наилучшие условия кэшбэка, будь то в виде миль или денежных средств», — посоветовала Волкова.

Также можно сэкономить средства за счет льгот и пособий, которые могут использовать малоимущие и многодетные семьи. Социальные налоговые вычеты на детей помогут создать дополнительные ресурсы для подготовки ребенка к школе. Еще двумя способами для экономии средств можно считать рассрочку на товары и сервисы для покупок с рук.

«Если вы покупаете товары с рук, используйте проверенные платформы, такие как „Авито“. Сервисы с функцией доставки обеспечивают безопасность сделки: продавец получает деньги только после того, как вы подтвердите получение товара», — заключила финансовый эксперт.