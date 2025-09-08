Финансовый аналитик Беляев объяснил, как неработающие граждане могут увеличить пенсию

Михаил Беляев рассказал о возможностях выплат для тех, у кого не будет пенсии

Граждане, которые никогда не работали, могут получать только социальную пенсию, но увеличить ее невозможно. Финансовый аналитик Михаил Беляев пояснил, что единственным способом повысить доход в старости для этой категории остается участие в программе долгосрочных сбережений, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

В России граждане, не имеющие трудового стажа, могут рассчитывать только на социальную пенсию по старости. Она выплачивается на пять лет позже, чем страховая пенсия, и в 2024 году составляет 8 824 рубля. Оформить такую выплату можно через Социальный фонд России, МФЦ или портал «Госуслуги».

Финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что увеличить размер социальной пенсии невозможно. Для получения страховой пенсии необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов, которые начисляются за официальную работу. Приобрести недостающие баллы можно, обратившись в Социальный фонд, однако это требует значительных финансовых вложений — за один балл придется заплатить несколько десятков тысяч рублей. Обычно такой возможностью пользуются те, кому не хватает одного-двух баллов до необходимого минимума.

Для граждан, которые никогда не работали, Беляев назвал единственным вариантом повышения пенсионного дохода участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС). В рамках этой программы в течение десяти лет можно вносить на специальный счет до 36 тысяч рублей в год, а государство добавляет такую же сумму. По словам эксперта, за десять лет можно накопить около 1 млн рублей с учетом налогового вычета. Эти средства можно начать использовать за пять лет до наступления пенсионного возраста, однако они не считаются пенсией в полном смысле слова, а являются дополнительным доходом.

Беляев подчеркнул, что социальную пенсию увеличить нельзя, но можно использовать дополнительные финансовые инструменты, такие как накопительные счета и вклады, чтобы обеспечить себе дополнительный доход в старости.