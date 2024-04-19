Финальный турнир по шахматам «Белая ладья» стартовал в Королеве
Фото - © Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Торжественная церемония открытия финальных областных соревнований по шахматам «Белая ладья» состоялась в подмосковном Королеве, рассказали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.
Участие в соревнованиях принимают подмосковные команды, прошедшие отбор в рамках муниципального этапа турнира, а также коллективы, допущенные по решению тренерского совета Федерации шахмат Московской области. Турнир продлится до 22 апреля.
Кроме соревновательной программы для юных любителей шахмат была организована экскурсия по городку космонавтов, в Центр управления полетами «Роскосмоса» и в Центр подготовки космонавтов в Звёздном городке.
Победитель турнира получит право представлять Московскую область на всероссийском финальном этапе, который пройдет в июне в городе Сочи.
Отмечается, что в 2022 и 2023 годах победителем всероссийских соревнований «Белая ладья» становилась команда гимназии имени Е. Примакова, представляющая Московскую область.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.