Финальный турнир по шахматам «Белая ладья» стартовал в Королеве

Торжественная церемония открытия финальных областных соревнований по шахматам «Белая ладья» состоялась в подмосковном Королеве, рассказали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Участие в соревнованиях принимают подмосковные команды, прошедшие отбор в рамках муниципального этапа турнира, а также коллективы, допущенные по решению тренерского совета Федерации шахмат Московской области. ​Турнир продлится до 22 апреля.

​Кроме соревновательной программы для юных любителей шахмат была организована экскурсия по городку космонавтов, в Центр управления полетами «Роскосмоса» и в Центр подготовки космонавтов в Звёздном городке.

​Победитель турнира получит право представлять Московскую область на всероссийском финальном этапе, который пройдет в июне в городе Сочи.

​Отмечается, что в 2022 и 2023 годах победителем всероссийских соревнований «Белая ладья» становилась команда гимназии имени Е. Примакова, представляющая Московскую область.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.