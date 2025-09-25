Финальный этап парусной регаты «Кубок 6МХ» проходит в Мытищах

С 26 по 28 сентября в яхт-клубе «Новый Берег» на Пироговском водохранилище возле деревни Болтино проводится финальный этап парусных соревнований «Кубок 6МХ». Участники выступают на спортивных яхтах российской постройки МХ700, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Первый этап «Кубка 6МХ» состоялся в Калининграде с 10 по 13 апреля, где 20 экипажей боролись за медали в трех категориях: «Общий зачет», «Впервые под парусом» и «Практически профи». Финальный этап в Мытищах обещает быть не менее захватывающим.

Ожидается участие представителей различных сфер, включая бизнес, промышленность, науку и политику. Большинство участников впервые выйдут на воду, что делает регату уникальной и значимой для всех, кто ценит парусный спорт и новые достижения.

В рамках мероприятия «Почта России» выпустит коллекционные почтовые открытки. Участники и гости смогут отправить открытки через отделения почты. На церемонию гашения и награждение приглашены представители «Почты России», Музея Мирового океана, РКК «Энергия», департамента поддержки предпринимателей правительства Москвы и путешественник Федор Конюхов.

