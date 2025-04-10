Финал открытого Чемпионата по программированию прошел в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе на территории кинотеатра «Искра» прошел финал открытого Чемпионата по программированию среди учащихся школ муниципалитета. В заключительном этапе соревнований приняли участие 20 талантливых школьников, сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«В рамках „Движения Первых“ существует направление „Наука и технологии“. Мы всегда открыты для новых инициатив и мероприятий, особенно в сфере технологий, играющих ключевую роль в современном мире. Проектов в этой области не так много, поэтому, мы с удовольствием откликнулись», — приводятся в сообщении слова председателя местного отделения «Движения Первых» Ксении Жуковой.

Соревнования проходили в двух категориях: для младших школьников на языке программирования «Scratch» и для старших учеников на «Python» Участникам были предложены различные задания, где старшая команда создавала игру «Камень, ножницы, бумага», в то время как младшие участники разрабатывали собственные игровые проекты. По итогам соревнований победителями стали Дмитрий Сизов и Маргарита Груздева. Все участники финала получили памятные призы и награды.

«Профессия в сфере информационных технологий сейчас является наиболее востребованной. Я поздравляю всех с успешным окончанием чемпионата и желаю всем дальнейших побед», — добавила заместитель начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Лариса Лазарева.

Организаторами чемпионата выступили сеть школ программирования «KIBERone» и местное отделение «Движения Первых».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться — всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.