Финал окружного фестиваля «Мама на максималках» прошел в Щелкове

28-го ноября в Щелковском Доме культуры прошел финал удивительного фестиваля «Мама на максималках», посвященный Дню матери. Фестиваль был организован администрацией городского округа Щелково, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Мероприятие проходило в три этапа. С 20 октября по 4 ноября осуществлялся прием заявок — в рамках которого любая желающая мама из городского округа могла стать участником фестиваля. С 5 по 27 ноября состоялся подготовительный этап: для мам проводились репетиции, мастер-классы, фотосессии и интервью.

И вот, 28-го ноября на сцене выступили 8 финалисток — ярких, талантливых, невероятно искренних женщин, прошедших отборочный тур. Марценюк Вероника, Плаксина Варвара, Иванова Елена, Шалашова Дарья, Боброва Мария, Волегова Юлия, Михайлова Елена и Голованова Анастасия.

Каждая представила свою визитную карточку, рассказала свою историю и показала свой талант. Это был вечер силы, женственности и ярких эмоций.

Все финалистки получили подарки от спонсоров мероприятия и стали победительницами фестиваля, а приз зрительских симпатий завоевала Мария Боброва.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.