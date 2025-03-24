Финал научно-практической конференции «Старт в инновации» пройдет в Подмосковье

С 27 по 30 марта на базе технопарка физтех-лицея им. П. Л. Капицы пройдет финальный этап XXIV научно-практической конференции проектных работ «Старт в инновации». Организаторами мероприятия выступают фонд развития физтех-школ и физтех-лицей им. П. Л. Капицы. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В рамках конференции участники представят свои проекты, а также примут участие в образовательной программе, включающей экскурсии по экосистеме физтеха и мастер-классы от направлений Технопарка.

«В этом году конференция приобрела международный статус. В ней участвуют школьники из России, стран СНГ и БРИКС, что значительно расширяет географию проекта», — отметили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии примут участие более 50 школьников Московской области. Всего в финал конференции вышли свыше 330 учащихся из 58 регионов Российской Федерации, Казахстана, Республики Беларусь, а также стран Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки. Ребята представят свои работы экспертам, партнерам конференции и получат денежные призы от фонда развития Физтех-школ, ценные подарки от партнеров и возможность запустить совместный проект с одной из ведущих индустриальных компаний России.

Почетными гостями конференции станут представители образовательных учреждений, ведущих университетов и технологических компаний, благотворительных и венчурных фондов, стартапов и банков. Среди них — Neurobotics, технолицей, Цифриум, НИЦ «Курчатовский институт», Московский физико-технический институт, Высшая школа экономики, проектно-учебная лаборатория «Развитие университетов», венчурная компания Startech.vc, Сбер, Академия искусственного интеллекта и многие другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.