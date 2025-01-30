Финал конкурса «Учитель-дефектолог Раменского округа» выявил 2 лучших учителей округа

Он состоялся в в дошкольном отделении Раменской школы № 5. Конкурс прошел при поддержке Комитета по образованию администрации Раменского округа и Центра диагностики и консультирования «Диалог».

«В нашем сегодняшнем мероприятии принимали участие учителя-логопеды и учителя-дефектологи всех образовательных организаций Раменского округа. Приняло участие 21 человек. До финального этапа дошли 10 человек», — рассказала Ольга Поварова, директор центра диагностики и консультации «Диалог», руководитель территориальной ПМПК Раменского муниципального округа. Также она отметили, что все участники конкурса всегда демонстрируют высокий профессионализм и делятся своим опытом с другими коллегами.

Во время проведения конкурсного мероприятия был организован круглый стол на тему «Актуальные проблемы инклюзии в системе образования Раменского муниципального округа», где участники конкурса смогли показать свои профессиональные умения.

Валерия Дорожкина, учитель начальных классов Юровской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ОВЗ стала победительницей в номинации «Дефектолог года». Татьяна Жирихова, учитель-логопед дошкольного отделения гимназии № 2 г. Раменское, стала лучшей в номинации «Логопед года».

«Я показывала занятия по развитию речи для детей с ОВЗ 4-5 лет. Дети включились в самом начале и не выключались до самого конца. Если бы не САНПИН, который ограничивает нас в 20 минутах для данной возрастной группы, можно было беседовать с ними бесконечно», — поделилась Татьяна Жирихова, одна из победительниц.

Теперь победители муниципального этапа конкурса отправятся на региональный этап.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.