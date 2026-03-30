Финал конкурса «Стартуем к звездам!» соберет талантливых детей со всей России

5 апреля в столичном Культурном центре «Салют» состоится суперфинал и Гала-концерт девятого детского конкурса творчества «Стартуем к звездам!». Организатором конкурса является Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил при поддержке главного командования ВКС. В этом году конкурс приурочен к Году единства народов России и 65-летию первого полета в космос Ю. А. Гагарина, передает пресс-служба организаторов.

Конкурс «Стартуем к звездам!» является детским аналогом всероссийского конкурса для ветеранов, военнослужащих ВКС и членов их семей «И звезды становятся ближе».

В конкурсе этого года примут участие финалисты от 6 до 18 лет в двух возрастных категориях и в четырех номинациях: «Вокальное направление искусства», «Хореографическое направление искусства», «Инструментальное направление искусства» и «Художественно — театральное направление искусства». С января по март жюри оценивало присланные музыкальные видео работы. В марте проходили полуфинальные выступления, победители которых, согласно решению жюри, вышли в финал, где будет разыгрываться Гран-при и первенство в конкурсных номинациях для солистов и музыкальных коллективов.

В этом году более 500 конкурсантов представляют город Москву и Санкт-Петербург, Амурскую, Челябинскую, Смоленскую, Тверскую, Московскую, Ростовскую, Костромскую области и др.

Участников конкурса будет оценивать экспертное жюри, в состав которого по приглашению начальника Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Лужбина войдут известные в России и мире профессиональные музыканты, хореографы, журналисты и общественные деятели.

«На наш конкурс ежегодно приезжает немало музыкально одаренных детей, однако даже самым редким талантам необходимы благоприятные условия для самореализации, обмена опытом, дальнейшего творческого и профессионального роста. Именно такие возможности получают участники нашего проекта. Убежден, что конкурс подарит им минуты радости и вдохновения, убедит в верности избранного пути, станет значимым и ярким событием в культурной жизни нашей страны», — рассказал начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Сергеевич Лужбин.

Для участников, приехавших на конкурс со всей страны, будут организованы мастер-классы членов жюри.

«Видя многообразие талантов, следя за творческим ростом юного поколения, хочется отметить, насколько многогранна, величественна и масштабна наше страна!», — поделилась член жюри, заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Геннадьевны Просековой.

Гостями Гала — концерта конкурса «Стартуем к звездам!» на сцене легендарного Культурного центра «Салют» станут звезды российской эстрады.

