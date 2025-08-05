Финал конкурса «Лучший по профессии» среди работников АЗС прошел в Петербурге

5 августа в Санкт-Петербурге состоится финал ежегодного соревнования «Лучший по профессии-2025» среди сотрудников «Газпром нефти», занятых в сфере топливного обеспечения по всей России.

В текущем году за право стать лучшими поборются свыше 170 профессионалов — среди них операторы АЗС, сотрудники топливных терминалов, лабораторий и автопарков. Все они уже одержали победу в региональных этапах, которые прошли в 12 субъектах страны.

Конкурс проводится в 16-й раз. Его цель — выявление талантливых специалистов, повышение стандартов качества, обучение и мотивация персонала. Участники не только подтверждают квалификацию, но и обмениваются опытом, укрепляя профессиональные связи внутри компании.

Финальные испытания проходят на пяти автозаправочных станциях Санкт-Петербурга, терминале «Гладкое» и спецплощадке для водителей бензовозов. В программе: выполнение рабочих задач, связанных с приемом, хранением и отпуском топлива, контролем его качества, а также демонстрация навыков клиентского сервиса. На второй день запланирован обмен лучшими практиками.

Победители конкурса «Лучший по профессии» будут объявлены 6 августа. Их ждет профессиональное признание, денежные вознаграждения и годовые надбавки к зарплате. Кроме того, лучшие участники войдут в кадровый резерв компании и смогут стать наставниками для новичков.