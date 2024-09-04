Финал конкурса для военных «И звезды становятся ближе» пройдет в Подмосковье

28 сентября в Доме офицеров подмосковного города Краснознаменска состоится финал девятого ежегодного конкурса для военнослужащих Воздушно-космических сил, ветеранов войны и военной службы и членов их семей «И звезды становятся ближе…», сообщает пресс-служба организаторов.

В этом году конкурс посвящен 90-летию летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Темы творческих номеров: подвиг, мужество, военное братство. Прозвучат песни о прошлых победах и о нынешних боевых успехах. Получит особое отражение героическая служба военнослужащих-участников специальной военной операции.

Конкурс проводится в шести номинациях: лучший вокально-инструментальный коллектив, лучший вокальный коллектив, лучшее исполнение профессиональных авторов, лучшая авторская песня, лучший хореографический номер, лучшая литературно-музыкальная композиция.

Организаторами конкурса является Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил, при поддержке Главного командования ВКС.

«Конкурс уже давно стал значительным событием в творческой и музыкальной жизни страны. Каждый год в нем участвуют конкурсанты со всей России. В прошлом году в нем приняли участие более 160 человек из 20 регионов России: от Санкт-Петербурга до Иркутска. Это событие проводится с целью популяризации музыкальной культуры и активизации творческих возможностей солдат, прапорщиков, офицеров, гражданского персонала, их семей», — рассказал начальник Центрального офицерского клуба ВКС, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин.

Для участия в гала-концерте в Краснознаменск приедут более 100 участников из разных регионов Российской Федерации: Воронежской, Краснодарской, Иркутской, Московской, Архангельской, Челябинской областей и др.

«Надо подчеркнуть, что в конкурсе принимают участие непрофессиональные артисты. А выступают они порой так, как у многих эстрадных звезд никогда не получится. Потому что „вежливые люди“ поют своими голосами, вкладывая в творчество душу», — поделилась член жюри, заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА по военно-политической работе, полковник, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова.

Помимо этого, в гала-концерте примут участие специальные гости — популярные исполнители.

Конкурс ежегодно широко освещается электронными, печатными средствами массовой информации и федеральными телеканалами.

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