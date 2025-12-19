Финал этапа фестиваля «Поющее Подмосковье» прошел в Шатуре и Рошале

Продемонстрировать навыки хорового искусства на сцены вышли около 400 учеников из 10 школ округа. Коллективы выступили в нескольких номинациях: классика, эстрада и фольклор.

Руководители хоровых коллективов выбрали разнообразный репертуар. Ученики исполнили как знакомые с детства эстрадные, так и русские народные, военные и патриотические песни.

В Шатуре на сцену вышли младшие, средние и сводные коллективы первой, второй, четвертой и Пышлицкой школ, а также лицеев Шатуры и Дмитровского Погоста.

На рошальской сцене свои композиции представили коллективы лицея, второй и шестой школ и школы села Кривандино. Самым юным конкурсантом стал коллектив «Калинка». В народных костюмах и с традиционными музыкальными инструментами они задорно исполнили русские песни «Во поле березка стояла» и «Поехал наш батюшка на базар».

В состав жюри вошли директор ДШИ им. Калинина Татьяна Смирнова и преподаватель сольного и хорового пения школы искусств Ольга Хлебникова, а также школьные учителя музыки, представители управления образования и методического центра. Они оценивали выступления ребят по нескольким критериям: общий уровень исполнения, артистичность и сценическая культура, сложность выбранного репертуара.

«Наше российское хоровое искусство всегда стояло на высоте, и вы эту планку держите. Хочу от имени всех членов жюри поблагодарить за большую работу ребят, руководителей, концертмейстеров. Вы были сегодня бесподобны! Спасибо вам за репертуар, за то, что вы сегодня были так выразительны», — обратилась к участникам фестиваля директор ДШИ им. Калинина, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Смирнова.

Лучшие школьные коллективы представят округ на региональном этапе «Поющего Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.