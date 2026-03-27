Филолог Пестова объяснила феномен подросткового «6–7»

Кандидат филологических наук Анна Пестова заявила, что мемы и вирусный контент активно меняют речь подростков, а выражение «6–7» стало маркером принадлежности к субкультуре, сообщает Life.ru .

Фразы «заскамил мамонта», «альтушка для скуфа» и «6–7» все чаще звучат в школьной среде. По словам старшего научного сотрудника Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Анны Пестовой, молодежный язык менялся всегда, но сегодня процесс ускорился из-за цифровой среды.

Если раньше устойчивые выражения имели литературные корни, то теперь значительная часть словаря рождается из мемов и вирусного контента. Особую роль играет так называемый брейнрот-контент — абсурдные ролики и изображения, которые быстро создают новые слова и так же быстро выводят их из употребления.

Некоторые мемные единицы закрепляются. В научной среде обсуждают включение в словари слов «Карл!» и «яжемать».

Отдельно Пестова выделила феномен «6–7» (six-seven), распространившийся в 2025 году.

«Перед нами уникальный лингвистический феномен: слово, у которого практически нет значения, а есть только функция — быть знаком принадлежности к своей субкультуре», — подчеркнула Пестова.

По мнению эксперта, проблема не в сленге как таковом, а в утрате навыка переключения между стилями речи.

«Когда семиклассник отвечает учителю «норм, спс», он не специально хамит — он просто не понимает, что здесь нужен другой язык. Переключатель застрял в положении «для своих», — пояснила эксперт.

При этом литературная норма сохраняется в образовании, документах и медиа, а мемный язык существует как отдельный, быстро меняющийся слой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.