Показ фильма телеканала ОТВ — Серпухов «Путь к Абсолюту» прошел в рамках 12 Международного кинофестиваля «Кино без барьеров» о жизни людей с инвалидностью. Большой праздник кино прошел с 8 по 11 ноября, в Москве, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Фильм в кинотеатре Центрального детского магазина представляли авторы — директор МАУ «Серпуховское информационное агентство» Мария Панкратьева и оператор, режиссер монтажа Михаил Панкратьев. Поддержать тележурналистов приехали герои картины — ученики и педагоги инклюзивной школы «Абсолют». После просмотра зрители делились впечатлениями и задавали вопросы.

Авторы рассказали о том, что фильм снимали на протяжении года. Вместе с учениками и педагогами единственной в стране частной инклюзивной школы искали ответы на вопросы: возможно ли изменить жизненный сценарий ребенка? И как создать среду, в которой у разных детей будут равные возможности?

Кинофестиваль «Кино без барьеров» проходит раз в два года. В 2024 — ом на него было подано 740 заявок из 80 стран мира. К участию в кинопоказах отобрали 100 лучших картин.

«Кино без барьеров» собирает единомышленников, которые болеют за инклюзию. Представленные на кинофестивале работы вызывают разные эмоции — вы будете сопереживать героям и вдохновляться их борьбой за права, мечту и любовь», — подчеркнул идейный вдохновитель и директор кинофестиваля Денис Мишель Роза.

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