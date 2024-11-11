Фильм о знаменитом фотохудожнике покажут в Серпухове

В рамках фестиваля «Объективная перспектива» 13 ноября в Музейно-выставочном центре Серпухова состоится показ документального фильма «Гений места». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Значение имени Николая Андреева для нашего города сравнимо с именем Сергея Есенина для Рязани. Родившись в Серпухове, признанный на международном уровне мастер пикториальной (живописной) фотографии прожил здесь всю жизнь, где и создал свои потрясающие работы.

Еще при жизни Андреев считался мастером психологического пейзажа. Это ощущается и сто лет спустя. Смотря на его фотографии чувствуешь дыхание кроткой и великолепной серпуховской природы, а также атмосферу крестьянского быта первой половины XX столетия.

Перед показом ленты «Гений Места» авторы документального кинополотна серпуховские журналисты Мария и Михаил Панкратьевы расскажут о том, как снимался документальный фильм и что их вдохновило на его создание.

После просмотра документального фильма вас ожидает общение с внучкой гениального фотохудожника, сотрудником Серпуховского историко-художественного музея Натальей Валентиновной Дурыниной. Она же впервые покажет авторский слайд фильм, состоящий из уникальных материалов семейного архива.

Начало мероприятия в 15:00 в Музейно-выставочном центре по адресу: ул. Горького, 5-Б. Тел.: 8 (49-67) 39-69-85

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.