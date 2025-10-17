Филипп Ефанов вступил в должность главы округа Электросталь

На сцену вынесли Государственный флаг РФ, флаг Московской области, флаг городского округа Электросталь, Устав и должностной знак главы городского округа Электросталь.

Председатель городского Совета депутатов Инна Юрьевна Волкова зачитала решение Совета депутатов. Она сообщила, что на заседании главой городского округа Электросталь был избран Филипп Александрович Ефанов. Положив руку на Устав, Филипп Александрович принес присягу.

Ранее Филипп Александрович уже работал в администрации Электростали. Он возглавлял департамент по развитию промышленности, затем экономическое управление. С 2020 года трудился в других муниципалитетах Восточного Подмосковья: был заместителем главы Орехово-Зуевского округа, первым заместителем главы Павлово-Посадского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.