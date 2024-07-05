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Филиалы фонда «Защитники Отечества» в России начали работать без выходных

С 1 июля филиал фонда «Защитники Отечества» в Санкт-Петербурге начал работать в семидневном режиме. На аналогичные режимы работы — без выходных — перешли и все другие отделения организации по всей России, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В Северной столице филиал «Защитников Отечества» располагается на улице Красного Текстильщика в доме № 10-12. Войти в здание можно с Синопской набережной.

Филиал начал работать ежедневно с 09:00 до 18:00 без перерыва на обед, говорится в сообщении Фонда.

В региональном отделении партии «Единая Россия» указали, что «Защитники Отечества» начали работать без выходных для удобства участников СВО и членов их семей.