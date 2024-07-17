Филиал «ВМУ» готовится расширить ассортимент выпускаемых удобрений

На предприятии готовятся производить новые высокоазотные марки комплексных гранулированных NPK удобрений.

Для этого в цехе аммофоса No2 смонтирован узел растворения аммиачной селитры, и в ближайшее время будут произведены опытно-промышленные испытания по получению новых марок удобрений.

Узел укомплектован специальными контрольно-измерительными приборами, к нему подведены необходимые для ведения технологического процесса трубопроводы.

«Основными видами продукции филиала „ВМУ“ являются азотно-фосфорные (NP), азотно- фосфорно-калийные гранулированные (NPK) и водорастворимые удобрения. Они применяются на всех типах почв при возделывании различных сельскохозяйственных культур. В этом году мы также расширяем продуктовую линейку и планируем выпускать комплексные гранулированные NPK удобрения с высоким содержанием азота, тем самым удовлетворив спрос клиентов на эту продукцию», — сказал Дмитрий Трушков, директор филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Воскресенске.

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