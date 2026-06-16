Филиал «Русский лес» завершил весеннее лесовосстановление в Подмосковье

Специалисты филиала ГАУ МО «Русский лес» полностью выполнили план весеннего лесовосстановления в Подмосковье в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Работы охватили более 13 гектаров, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Весной основные усилия были направлены на посадку сеянцев сосны. Молодые лесные культуры появились на нескольких участках лесничеств, общая площадь работ превысила 13 гектаров.

Параллельно специалисты дополнили лесные культуры на территориях, где приживаемость оказалась ниже нормативной. Корректировка густоты насаждений проведена примерно на 60 гектарах.

Особое внимание уделили качеству выполнения работ. Контроль велся на всех этапах — от соблюдения агротехнических сроков до проверки густоты и схемы размещения сеянцев. Приемка подтвердила, что мероприятия выполнены в полном объеме и соответствуют установленным требованиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год Компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.