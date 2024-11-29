Филиал реутовского производства открывается в Подмосковье

сегодня в 17:37

Кабинет Реутовского протезного предприятия открылся в одном из муниципалитетов на востоке Московской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Теперь люди с инвалидностью, в том числе участники СВО из Орехово-Зуевского района и окрестностей могут доступно и легко получить консультации специалистов и пройти реабилитацию.

Граждане РФ получают помощь бесплатно, поэтому кабинет реутовского предприятия пользуется популярностью не только у жителей округа, но и соседних муниципалитетов.

«Каждому пациенту мы помогаем пройти медико-техническую комиссию для оформления индивидуальной программы реабилитации. Наши специалисты осуществляют полное сопровождение: консультируют, снимают слепки, помогают освоить протезы и научиться использовать их потенциал в разных жизненных ситуациях», — рассказал руководитель Центра ортопедии и протезирования городского округа Реутов Андрей Лазарев.

Протезы из отечественных комплектующих производят в наукограде. Их подбирают пациентам в зависимости от веса и уровня активности. Самыми комфортабельными считаются бионические протезы верхних и нижних конечностей с микропроцессорным управлением.

Квалифицированные специалисты работают с каждым пациентом индивидуально. Многие из них — участники СВО. Теперь бойцы из восточных округов Подмосковья смогут оперативно получить помощь благодаря соглашению между Центром ортопедии и Комитетом семей воинов Отечества.

Одним из пациентов стал Кахромон Зияев. Ему изготовили модульные протезы.

«Считаю, что надо использовать все возможности, предоставляемые государством, для возвращения к полноценной жизни», — отметил участник специальной военной операции.

Напомним, что глава Реутова Филипп Науменко вместе с руководителем Центра Андреем Лазаревым дали старт проекту «Школа ходьбы», в рамках которого идет полная реабилитация пациентов. Для реализации проекта подобрано дополнительное помещение, сейчас Центр закупает и устанавливает физиотерапевтическое оборудование и аппараты для механотерапии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.