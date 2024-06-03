Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ начал эксплуатацию социальной и военной инфраструктуры

С 1 июня эксплуатация объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг в интересах Вооруженных Сих Российской Федерации в административных границах: Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей, а также города Москвы реализуется филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Московскому военному округу), передает пресс-служба ведомства.

В феврале президент РФ Владимир Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов. Ранее они были объединены в Западный военный округ.

Сегодня в состав филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Московскому военному округу) входят 16 жилищно-коммунальных служб (ЖКС).

В этом году военным коммунальщикам филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Московскому военному округу) предстоит подготовить к зиме более 9500 объектов казарменно-жилищного фонда в 979 военных городках, их них: порядка 600 объектов теплового и свыше 500 объектов водопроводно-канализационного хозяйства. На сегодняшний день, выполнение работ собственными силами идет на 387 объектах, из них более 70 объектов — работы завершены, на 44 объектах работы в стадии завершения — 50%.

В ходе подготовки к отопительному периоду 2024-2025, специалистами жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Московскому военному округу) проводятся комплексные работы по планово-предупредительному ремонту и сезонному техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования. Выполняются такие виды работ как: ремонт и восстановление работоспособности котлового оборудования, обслуживание запорно-регулирующей арматуры, ремонт насосного оборудования котельной, заменой подшипников, и т. д.