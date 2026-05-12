Фигуристы Наро-Фоминска провели ледовое шоу ко Дню Победы

Театрализованное представление ко Дню Победы прошло в спортивной школе имени Виктора Шалимова в Наро-Фоминске. Воспитанницы отделения фигурного катания выступили с номерами под песни военных лет и представили композицию «Бессмертный полк», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На лед вышли воспитанницы отделения фигурного катания. Под известные песни военных лет они языком хореографии рассказали истории о тех, кто ждал, любил, провожал на фронт и не терял надежды в самые тяжелые годы войны.

В программе прозвучали композиции «Темная ночь», «Почтальонка», «Казаки», «Ангелы». Каждый номер посвятили памяти и мужеству людей, приближавших Великую Победу.

Особый отклик вызвала постановка «Бессмертный полк»: юные фигуристы вышли на лед с портретами героев Великой Отечественной войны. Зрители встретили их стоя.

После представления участники и гости мероприятия отправились в парк Победы. Там они возложили цветы к памятнику погибшим летчикам-нарофоминцам и почтили память бойцов Великой Отечественной войны минутой молчания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.