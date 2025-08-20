Фигуристка Валиева примет участие в открытии фестиваля «Сделано в России» в Китае

С 28 по 30 августа в Пекине (Китай) пройдет масштабный фестиваль-ярмарка «Сделано в России», сообщает пресс-служба АО «Российский экспортный центр».

Мероприятие пройдет в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров, и в соответствии с поручением президента РФ по расширению внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств.

Мероприятие приурочено к празднованию значимого для китайской культуры Дня влюбленных Циси и проводится при поддержке правительства РФ и правительства Китайской Народной Республики, что подчеркивает его высокий статус и стратегическую важность для развития двусторонних отношений.

На фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Пекине ожидается участие высокопоставленных представителей органов власти России и Китая. Особым гостем мероприятия станет Камила Валиева — выдающаяся фигуристка, серебряный призер чемпионата России, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов. Фигуристка 28 августа даст старт фестивалю-ярмарке «Сделано в России» эксклюзивным ледовым шоу.

Ее присутствие призвано акцентировать внимание на важности культурного и делового обмена между РФ и Китаем, а также привлечь дополнительный интерес к российским брендам и товарам, представленным на площадке, усиливая их узнаваемость.