Фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение гимнастке Дине Авериной

35-летний российский фигурист, Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев сделал предложение руки и сердца 26-летней гимнастке, чемпионке мира и Европы Дине Авериной, сообщает Lenta.ru .

Аверина разместила фотографию с помолвочным кольцом в соцсети.

«Я сказала „Да“», — написала спортсменка.

Ранее гимнастка поделилась, что впервые праздновала 14 февраля с любимым человеком. Они вместе выступали в ТВ-шоу «Ледниковый период».

Аверина завоевала серебро на Олимпиаде-2020 в Токио. Также гимнастка 18 раз побеждала на чемпионатах мира и 10 — на чемпионатах Европы. Она завершила карьеру в феврале прошлого года.

Фигурист выступал в танцах на льду с вместе с партнершей Екатериной Бобровой. Они выиграли Олимпиаду-2014 и являются серебряными призерами Игр-2018 в командном турнире. Кроме того, спортсмены — чемпионы Европы и бронзовые призеры чемпионата мира.