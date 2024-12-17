Фигурист Чернышев, певица Натали и Седакова в этом году пережели гибель близких

17 декабря произошла трагедия — погиб бывший супруг певицы Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма. Его тело было найдено в подъезде, рядом находился телефон с сообщением: «Позвоните Анне». Стало известно, какие еще знаменитости столкнулись с утратой близких людей, сообщает Life.ru .

Это печальное событие случилось всего через день после дня рождения певицы. Для Анны эта потеря стала второй за ее жизнь: в 2014 году ушел ее первый муж, футболист Валентин Белькевич, который скончался от тромбоэмболии. Несмотря на развод, Седокова продолжала отмечать его качества как отличного отца для их дочери Алины.

Среди других знаменитостей, переживших утраты, фигурист Петр Чернышев потерял свою жену, актрису Анастасию Заворотнюк, после ее длительной борьбы с онкологией. Он говорил о неоценимой поддержке, которую она ему оказывала.

Также певица Натали скорбит по своему мужу, продюсеру Александру Рудину, который покончил с собой летом 2023 года после долгих лет совместной жизни. Последние события напоминают о том, что даже в мире славы и успеха известным людям также приходится сталкиваться с горем и утратами.